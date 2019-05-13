السيسي وملك البحرين بحثا سبل تعزيز العمل العربي المشترك

بحث فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.

وكان ملك البحرين وصل إلى جمهورية مصر العربية اليوم في زيارة يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجري مباحثات تتناول علاقات الأخوة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، اضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

وقال ملك البحرين: يطيب لنا ونحن نصل جمهورية مصر العربية الشقيقة أن نعرب عن سعادتنا بهذه الزيارة، واعتزازنا الكبير بما يجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية ووثيقة سنظل نفتخر ونعتز بها، مضيفاً أن هذه الزيارة تأتي ضمن اللقاءات المتواصلة مع أخينا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تأكيداً للنهج الحكيم الذي تسير عليه العلاقات بين البلدين والحرص الدائم على التشاور والتباحث حول كافة القضايا التي من شأنها المضي بالعلاقات الثنائية بين بلدينا لآفاق أرحب، على المستويات كافة وحول القضايا العربية والإقليمية ضمن مساعينا المشتركة وجهودنا الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعالجة كافة مشكلاتها بما يضمن الحفاظ على المصالح العربية والإسلامية".

وأضاف: "إننا إذ نقدر عالياً الدور المحوري والريادي لجمهورية مصر العربية في تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي، ونصرة قضايانا في جميع المحافل الإقليمية والدولية، واعتزازنا بمواقفها الأخوية المشرفة والصلبة تجاه بلدنا، لنؤكد وقوفنا بكل ثبات وقوة وفي جميع الظروف مع جمهورية مصر العربية بقيادة أخينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعين المولى العلي القدير أن يديم علينا نعمة الإخاء والترابط، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار".

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وهنأ ملك البحرين السيسي على نجاح عملية الإستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية ونسبة المشاركة العالية من جميع فئات الشعب المصري.

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ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة جلالة الملك لمصر التي تقدر وتعتز بمواقف جلالته المشرفة، ودور مملكة البحرين ومواقفها الأخوية العربية الأصيلة تجاه مصر وشعبها وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك.

وثمن السيسي من جانبه، جهود الملك في توثيق الروبط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً على ما تحظى به مملكة البحرين قيادةً وشعباً من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، وما تمثله علاقات البلدين من نموذج يحتذي به بين الأشقاء العرب.