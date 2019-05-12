حوادث الانتحار تتوالى في رمضان..شاب يضع حدا لحياته شنقا في ميناء طانطان

أقدم شاب في عقده الثالث، صباح اليوم الأحد، على وضع حد لحياته شنقًا، حيث تم العثور عليه معلقا، داخل أحد الأحواش في ميناء طانطان.

ووفق ما أفادته مصادر “اليوم 24″، فإن بعض البحارة، عثروا، صباح اليوم، على جثة الشاب، معروف في المنطقة، معلقة في حبل داخل أحد الأحواش، في الميناء المذكور .

وأضاف المصدر ذاته أن الحادث استنفر المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية، التي حلت في عين المكان، وتم نقل جثة الهالك، إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي الحسن الثاني في طانطان.

وتن فتح تحقيق، من طرف المصالح الأمنية، تنفيذا لأوامر النيابة العامة، في انتظار إحالة جثة الهالك على التشريح الطبي، من أجل معرفة ظروف، وملابسات الحادث.