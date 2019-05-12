الدوزي :”كوارث” وراء تأخر صدور الفيلم الذي أشارك فيه رفقة لمجرد 

قال الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، مؤخرا، إن فيلم “روح” الذي لعب بطولته رفقة سعد لمجرد، رافقته كوارث في مرحلة المونطاج.

وحكى الدوزي أثناء حلول ضيفا على برنامج “فاص افاص”، على قناة شدى، أن المكلف بالمونطاج، أنهى مهمته ووضع الفيلم في قرص صلب خارجي، قبل أن يسقط منه، ويتلف، فتكلف شخص آخر بالمونطاج، وأصيب في حادث سير على مستوى يده.

وأضاف الدوزي أن شخصا ثالثا تكلف بالمونطاج، لكنه لم يتممه وترك عمله بعد أن توفيت إحدى قريباته.

وقال الدوزي إن تجربة التمثيل كانت رائعة إلى جانب لمجرد، وعزيز داداس، ودمنة بونعيلات.

وصور فيلم روح الذي يصنف ضمن خانة أفلام الرعب، قبل أزيد من 4 سنوات، وقد أخرجه ابراهيم الشكري وزوجته كليلة بونعيلات، لكنه لم يصدر إلى حدود الساعة.