ملابس جديدة وأغطية…هكذا استقبلت مليلية المهاجرين 52 الذين اجتازو السياج الحدودي

استقبل مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين بمليلية، اليوم الأحد، 52 مهاجرا إفريقيا ينحدرون من دول جنوب الصحراء بعدما نجحوا في اجتياز الفاصل الحدودي للمدينة المحتلة.

وبحسب موقع ” el faro ceuta”، فإن المركز منح للمهاجرين مأوى للمبيت، وملابس جديدة وأغطية، فيما قدمت منظمة الصليب الأحمر الإسعافات اللازمة للجرحى، الذين سيمكثون في المركز على أن يتم منحهم حق اللجوء، طبقا للإتفاقيات المعمول بها.

وتجدر الإشارة إلى أن 100 مهاجر، حاولوا فجر اليوم تسلق السياج الحدودي للثغر المحتل، وحاولت القوات العمومية المغربية بالناظور توقيفهم، وخلف ذلك إصابة 7 من عناصرها ومهاجرين آخرين.