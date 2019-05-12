يعاني ثلاثة إخوة، من “أطفال القمر”، ينحدرون من جماعة أحد بوموسى إقليم الفقيه بن صالح، المرض، الذي يمنعهم من عيش حياتهم كباقي الأطفال .
الإخوة الثلاثة، الذين تهددهم الشمس بالموت، فتحوا قلوبهم لـ”اليوم 24″، وتحدثوا عن أحلامهم، التي لا تتجاوز حق التعلم، والالتحاق بالمدرسة، كباقي الأطفال، لأن الشمس تمنعهم من الخروج نهارا للذهاب الى الأقسام، في ظل غياب ألبسة تقيهم من أشعة قاتلة.
وعبر الطفل إسماعيل عن حلمه بمشاهدة مقابلة لكرة القدم، تخص فريق الرجاء البيضاوي، وتحدث عن هذا الفريق، الذي يعشقه بكل حب، راجيا أن يتحقق حلمه، ليحضر إحدى مبارياته.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤثر.. ثلاثة إخوة من “أطفال القمر” حلمهم الدراسة ومشاهدة مباراة الرجاء البيضاوي – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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