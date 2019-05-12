نجم ليفربول المصري محمد صلاح “يدخن” -فيديو

ظهر محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي مؤخرا، في فيديو إعلاني، وكأنه يدخن السجائر، في حملة توعوية بمصر، لمحاربة التدخين.
وظهر في بداية الفيديو محمد صلاح، وهو ينطط الكرة، ومن تم يجلس ويبدأ في تدخين سيجارة، قبل أن يتبين أن الشخص الذي يدخن هو ممثل شبيه، ويأتي صلاح ليقول: ماذا؟ هل خفت على صحتي؟ إذن خف على نفسك.. الحياة أحلى من دون تدخين”.
الإعلان الذي يشارك فيه صلاح يمثل حملة توعية حتى خارج مصر، خصوصا أن عشاق صلاح يتواجدون في كل الدول العربية والفيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة.
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