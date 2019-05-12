“الحريك” يعود للرياضة المغربية.. ملاكمان شابان اختارا الفرار من دوري دولي ببولندا

تواصل ظاهرة “الحريك” في استنزاف مواهب رياضية مغربية، حيث انضاف الملاكامان الشابان ياسين بندادة، من صنف أقل من 52 كيلوغرام، وعبد العزيز مديني، من فئة أقل من 56 كيلوغرام، إلى قائمة الفارين عبد الحدود، بعد الملتقى الدولي الأخير الذي أقيم في بولندا.

“مرصد الرياضة المغربية” كان السباق لإثارة الموضوع والتأكيد استناداً على ملاكمين مقربين من الثنائي خبر فرارهما من بولندا، صوب ألمانيا، في واقعة أعادت الجدل حول هاته السلوكات التي تكررت بالفترة الأخيرة، وكان أبطالها شبان رياضيون اختاروا “الحريك” بدلاً من انتظار التألق الرياضي.

وحسب المصدر ذاته، فإن كلاً من ياسن بندادة، وعبد العزيز مديني، شاركا بالمعسكر الإعدادي الأخير الذي أقامته جامعة الملاكمة في كوبا، إضافة إلى حضورهما بعدد من المنافسات المحلية وأيضا الخاريجية.

وسبق للرياضة المغربية ان استفافت قبل 3 أسابيع، على صدمة فرار لاعب المنتخب المغربي للكرة الحديدية، هشام بولعسل، الذي “هرب” من إقامة المنتخب المغربي للشباب في بلجيكا، خلال مشاركته في بطولة دولية هناك.

وتفاجأ أعضاء بعثة المنتخب المغربي للكرة الحديدية، الذين شاركوا في بطولة دولية في مدينة ريزون البلجيكية، بالغياب المفاجئ، لهشام بولعسل من الفندق الذي يقيمون به، بالإضافة إلى اختفاء أمتعته، وإغلاق هاتفه النقال، ليتبين للجميع بأن اللاعب الشاب قد قرر “الحريك” في أروبا.