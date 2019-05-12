يوفنتوس يسقط أمام روما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق روما الخسارة بنظيره يوفنتوس بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا روما كل من اللاعبين أليساندرو فلورينزي وإدين دجيكو.

وبهذا الفوز رفع روما رصيده من النقاط إلى 62 نقطة وهو يحتل المركز الخامس، في حين تجمد رصيد بطل الدوري عند 89 نقطة.

مجريات المباراة:

بدأ يوفنتوس المباراة بسيطرة واستحواذ، وسنحت الفرصة الأولى في اللقاء للبيانكونيري، بالدقيقة الرابعة بعدما مر رونالدو من الجهة اليسرى وتوغل لداخل منطقة الجزاء وسدد على يسار الحارس ميرانتي.

وأنقذ ميرانتي مرمى روما من فرصة هدف محقق، بالدقيقة 6، بعدما انفرد إيمري كان ومرر إلى كوادرادو الذي انفرد تمامًا بالمرمى وسدد على يسار ميرانتي، لينقذها الأخير ببراعة ويبعدها لركلة ركنية.

وبالدقيقة 16، تألق ميرانتي مجددًا أمام تصويبة ديبالا بعد مجهود فردي مميز من رونالدو، لتصل الكرة إلى الأرجنتيني الذي سدد على يمين الحارس، ليبعدها ميرانتي لركنية.

ورد روما بهجمة مرتدة سريعة، نفذها كولاروف بتمريرة إلى الشعراوي الذي مرر الكرة بدوره إلى بيليغريني، ليسدد الأخيرة تصويبة قوية ترتطم بالعارضة وتخرج لركلة مرمى بالدقيقة 17.

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وعاد بيليغريني بتسديدة جديدة قوية بالدقيقة 26، بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن للحارس تشيزني.

وبالدقيقة 28، ومن تمريرة رونالدو سدد ديبالا تصويبة يسارية من أمام علامة الجزاء، تصدى لها ميرانتي لترتطم بالقائم، ويبعدها الدفاع، ليواصل حارس روما تألقه.

وبالدقيقة 54، سنحت الفرصة أمام الشعراوي لتسجيل أول أهداف اللقاء، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، أنقذها المدافع كاسيريس لترتطم به قبل أن تخرج بعيدة عن المرمى.

وأحرز رونالدو، هدف التقدم ليوفنتوس بالدقيقة 64، بعدما انفرد بمرمى روما إثر تمريرة ديبالا، قبل أن يعود الحكم ليقرر إلغاء الهدف بداعي وجود حالة تسلل على المهاجم البرتغالي.

واستمر تألق الحارس ميرانتي، الذي وقف سدًا منيعًا أمام هجمات يوفنتوس، وهذه المرة أنقذ ببراعة تصويبة قوية من الألماني إيمري كان، لترتد بهجمة مرتد سريعة إلى الشعراوي، الذي سدد بقوة في المرمى، ونجح تشيزني، حارس يوفنتوس في إبعادها لركنية.

وتمكن أليساندرو فلورينزي، الظهير الأيمن لروما، من تسجيل الهدف الاول بالمباراة، بالدقيقة 79، بعد عدة تمريرات بينه وبين دجيكو، انتهت بانفراد فلورينزي ليسددها في المرمى.

وفي الدقيقة 92، أكد إيدين دجيكو فوز روما، بعدما أحرز الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة، لتصل إلى دجيكو، ويسددها الأخير في المرمى.