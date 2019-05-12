محمد صلاح يحصد جائزة الحذاء الذهبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد النجم المصري، محمد صلاح، جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019.
وأنهى الدولي المصري الموسم بتسجيل 22 هدفًا في البريمييرليغ، ليتقاسم الجائزة مع زميله ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح أصبح سادس لاعب يتوج بالجائزة لموسمين متتاليين.
وانضم صلاح إلى قائمة العظماء الـ6، التي تضم بجانبه الثلاثي الإنجليزي آلان شيرار، مايكل أوين وهاري كين، بالإضافة للفرنسي تييري هنري والهولندي روبن فان بيرسي.
يذكر أن صلاح يملك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالبريمييرليغ، بعدما أحرز الموسم الماضي 32 هدفًا.
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