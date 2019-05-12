قائد البحرية الإيراني: انتهت أيام الأميركيين في الخليج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، حسين خانزادي، الأحد، إن "زمن الوجود الأميركي في الخليج الفارسي (الخليج العربي – عــ48ـرب)"، وإنه على الأميركيين مغادرة المنطقة.

وبحسب خانزادي فإن إرسال حاملة الطائرات الأميركية هو "لتضخيم شبح الحرب".

يشار إلى أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، حشمت الله فلاحت بيشه، قد أكد في وقت سابق اليوم أن "الأميركيين يعلمون أنهم لا يمتلكون إمكانية الحرب مع إيران".

وقال فلاحت بيشه على هامش جلسة لمجلس الشورى الإٍيراني إنه "لن تحصل حرب لأن استراتيجية أميركا ليست الحرب"، وأوضح أن "ما يسعون لتحقيقه هو حرب نفسية، ويحاولون فرضها إلى جانب العقوبات الضغوط الاقتصادية".

وأضاف أن لإيران "القدرة على وضع أهدافها التي تبعد ألفي كيلو متر ضمن سياستها الدفاعية، وفي حال حاولت السفن الأميركية القيام بأي عمل فهي تبعد عنا 500 كيلو متر كحد أقصى".

ولفت فلاحت بيشه إلى "أميركا استنفذت آخر اوراقها، أما إيران فما تزال تحتفظ بأوراقها.. ولدينا اعتقاد أن الأميركيين سيغيرون مواقفهم في المستقبل".

Advertisements

واعتبر فلاحت بيشه أنه "إذا كان من المقرر توفير أجواء للتفاوض، فعلى الأميركيين التراجع عن بعض سياساتهم".

ورأى قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي بدوره أن "شنّ أميركا حربًا على إيران أمر غير ممكن".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، قد قال إن الأميركيين لديهم أرقام هواتف إيران إذا لزم الأمر. ووصف الشروط التي طرحها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على بلاده بـ"المضحكة".

وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني أن إيران ستبدأ في المرحلة التالية بتقليص التزاماتها في نهاية المهلة سواء قبل الأوروبيون أم لا.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض قد تواصل، قبل عدة أيام، مع مسؤولين سويسريين لتمرير رقم هاتف للإيرانيين للاتصال بالرئيس دونالد ترامب إذا طلبوا ذلك.

وعلى صلة، أكد الأمين العام لحزب "المؤتلفة"، أسد الله بادامجيان، الأحد، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يرفض إجراء مفاوضات مع الإدارة الأميركية في الظروف الراهنة.