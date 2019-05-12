تحذيرات بالمغرب من تطبيع مع إسرائيل بمجال طب الأسنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذّرت كتلة برلمانية مغربية، بالإضافة إلى المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، من تطبيع العلاقات مع إسرائيل في مجال طب الأسنان، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول"، يوم الأحد.

وقال المرصد، في بيان نشره الأحد، إنه اكتشف عبر متابعته لتحركات عملاء "شركة صهيونية" في المغرب، وهي "MIS Implants"، مبينا أن الشركة مصممة على عقد مؤتمرها الدولي في "مراكش 2020"، ومتسائلا في الوقت ذاته عن "الجهة التي رخصت لهذه الشركة بالعمل في المغرب".

ووفق ما أوردت "الأناضول"، فإن الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحاكم، في مجلس النواب، ستوجّه أسئلة إلى الحكومة، في جلسة عامة الإثنين، بشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخدها لمكافحة الاختراق والتطبيع مع إسرائيل عبر مجال الصحة.

وقالت الكتلة البرلمانية، بحسب سؤال ستوجهه إلى وزير الصحة، أنس الدكالي إن "مساءلة الحكومة جاءت بعد رصد عمليات اختراق وتطبيع خطيرة مع العدو الصهيوني، من خلال تواجد منتجات وممثلين عن شركة إسرائيلية، تجوب المغرب عبر وساطة أحد أطباء الأسنان المغاربة"، مشددة على أن "هذه العملية تشكل سابقة خطيرة تطرح شكوكا حول الجهة التي رخصت لنشاط يسير ضد سياسة المغرب الرافضة للتطبيع".

وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت في مناسبات عديدة، أنه لا توجد أي علاقات رسمية سياسية أو تجارية مع إسرائيل.