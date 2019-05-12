انت الان تتابع تفاصيل خبر البحرية المصرية تحتجز 4 صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 11:52 مساءً - احتجزت البحرية المصرية، اليوم الأحد، 4 صيادين فلسطينيين في عرض البحر، قبالة شاطى جنوبي قطاع غزة.

وقال زكريا بكر، منسق لجان الصيادين بمؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة (منظمة نقابية غير حكومية)، إن "قوات من البحرية المصرية احتجزت 4 صيادين فلسطينيين في عرض البحر قبالة شواطئ جنوبي القطاع".

وأضاف بكر، لوكالة الأناضول، أن "زوارق تتبع لقوات البحرية المصرية احتجزت 4 صيادين كانوا على متن قاربهم".

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وأشار إلى أن البحرية المصرية صادرت المركب وشباك الصيد.

وذكر أن "الصيادين الذين احتجزتهم البحرية المصرية هم: محمد صيام (22 عاماً)، وإبراهيم البردويل (42 عاماً)، وأحمد البردويل (30 عاماً)، وإبراهيم محمد البردويل (22 عاماً)".

وأوضح أن أسباب احتجاز السلطات المصرية للصيادين الفلسطينيين غير معروفة.

ولم تصدر السلطات المصرية رداً فورياً حول ما ذكره المسؤول الفلسطيني.