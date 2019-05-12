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انت الان تتابع تفاصيل خبر معارك جديدة بين النظام السوري والمعارضة والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 11:52 مساءً - قالت مصادر بالمعارضة السورية اليوم الأحد إنها تصدت لهجوم نفذته قوات النظام باللاذقية وقتلت عشرات الجنود.
والهجوم جاء في وقت تواصلت فيه قوات النظام وروسيا قصفها لمناطق مدنية بشمال سوريا، حيث استهدف القصف محيط نقطة مراقبة تركية، ما تسبب بسقوط ضحايا مدنيين.
ونقلت "الجزيرة نت" عن مصادر عسكرية في المعارضة (لم تذكر اسمها) قولها إن قصف قوات النظام الذي استهدف بلدة شير مغار بريف حماة الشمالي أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين، كما استهدف القصف محيط نقطة مراقبة تركية، سبق أن تعرضت للقصف مرتين منذ 26 أبريل الماضي.
ويتزامن ذلك مع استمرار المعارك بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة التي ردت بقصف مدفعي على مواقع النظام، بينما تواصل مقاتلات النظام وروسيا شن غاراتها على ريفي إدلب وحماة مستهدفة المنشآت الخدمية والطبية ومنازل المدنيين.
وأكد القائد العسكري إن فصيل "جيش النصر" قتل خمسة عناصر من قوات النظام في كمين قرب قرية باب الطاقة بريف حماة الغربي.
وقالت المصادر بالمعارضة إن فصائلها تصدت لمحاولات تقدم قوات النظام بجبل الأكراد في اللاذقية، بالتزامن مع غارات وقصف مدفعي عنيف.
كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد بالجيش الحر في ريف اللاذقية قوله إنهم قتلوا أكثر من 25 عنصراً أغلبهم من عناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وجرحوا العشرات منهم.
وفي غضون ذلك قالت وكالة أنباء النظام (سانا) إن المعارضة قصفت مدينة السقيلبية في ريف حماة وتسببت بمقتل أربعة أطفال وامرأة، بينما ذكرت وكالة شام التابعة للمعارضة أن فصائل المعارضة قصفت معاقل قوات النظام في السقيلبية بصواريخ غراد، دون إشارة إلى سقوط ضحايا.
وعلى الصعيد الإنساني، تعيش عشرات آلاف العائلات النازحة من إدلب وحماة أوضاعاً صعبة عند الحدود السورية التركية، حيث بلغ عدد هؤلاء أكثر من 300 ألف شخص، وفق منظمات محلية.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي مؤخراً بــ"تعليق توزيع المساعدات لنحو 47 ألف شخص في قرى وبلدات في جنوب وغرب إدلب نتيجة تعرضها للقصف"، مشيراً إلى أن بعض المتعاونين مع البرنامج اضطروا إلى النزوح فيما أصيب آخرون بجروح.
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