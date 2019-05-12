شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتهاجم المعتكفين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:38 صباحًا, 13 مايو 2019 م المناطق - واس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وهاجمت المعتفكين فيه وأخرجتهم من باحاته بالقوة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن آلاف الفلسطينيين من القدس المحتلة وخارجها أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

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