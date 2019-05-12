تونس: القضاء يحقق في حادثة غرق العشرات من المهاجرين

تونس ـ (د ب أ): أعلن مراد التركي المتحدث باسم محاكم صفاقس عن فتح تحقيق في حادثة غرق مهاجرين الجمعة في وقت تستمر فيه البحرية التونسية في عمليات التمشيط بحثا عن العشرات من المفقودين. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن التركي قوله أمس الأحد إن النيابة العمومية أذنت بالتحقيق في ملابسات غرق المهاجرين غير النظاميين.

وقالت السلطات المحلية في صفاقس إن 70 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في حادثة الغرق بينما نجا 16 آخرين قامت البحرية التونسية بتسليهم إلى مركز ايواء للمهاجرين واللاجئين في جرجيس يشرف عليه الهلال الأحمر التونسي. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المركب كان انطلق من سواحل مدينة زوارة الليبية باتجاه السواحل الايطالية قبل أن يتعطل في المياه الدولية قبالة سواحل صفاقس. كما أفاد بانتشال ثلاث جثث للغرقى فيما تستمر عمليات التمشيط بحثا عن باقي المفقودين. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر طبي في مستشفى صفاقس قوله إنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة انتشال الجثث بعد 48 ساعة من حادث الغرق عندما تنتفخ الجثث وتطفو على سطح المياه. وتنشط قوارب الهجرة انطلاقا من السواحل التونسية نحو أقرب نقطة من السواحل الأوروبية بجزيرة صقلية الايطالية، بوتيرة أكبر مع اعتدال حالة الطقس. وكانت السواحل التونسية شهدت أسوأ حادث غرق لمهاجرين في يونيو من العام الماضي، حينما لقي أكثر من 80 شخصا حتفهم في انقلاب مركب قرب جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.