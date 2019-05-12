الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال على (الأقصى)

القدس المحتلة ـ الخليج 365: جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المسجد الأقصى مطالبة المجتمع الدولي بوقفها. وأوضحت الخارجية في بيان أمس نقلته وكالة معا أن اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى الليلة الماضية وإجبارها الفلسطينيين على الخروج منه بالقوة انتهاك صارخ للقانون الدولي مشيرة إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول الذي يتعرض له المصلون الفلسطينيون منذ بداية شهر رمضان حيث تعتدي قوات الاحتلال بشكل متكرر على المصلين أثناء خروجهم من المسجد. ولفتت الخارجية إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار مخطط سلطات الاحتلال لتهويد الأقصى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها. وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

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