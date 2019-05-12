القوات الباكستانية تعلن مقتل جميع منفذي هجوم جوادر

إسلام اباد ـ وكالات: قال مسؤول باكستاني إن قوات الأمن الباكستانية خاضت معركة بالأسلحة استمرت عدة ساعات مع مسلحين اقتحموا فندقا من فئة الخمس نجوم في مدينة جوادر بجنوب غرب باكستان امس الاول وتمكنت من قتل جميع المهاجمين .

وقتل أحد حراس الأمن في الهجوم على فندق بيرل كونتيننتال في جوادر، وهي مدينة ساحلية تطل على بحر العرب في إقليم بلوشستان يتم استخدامها كجزء من طريق تجاري صيني إلى الشرق الأوسط وأوروبا. وقال وزير داخلية الاقليم ضياء لانجوف مساء أمس الاول بعد الهجوم “انتهى الهجوم، قتل كل الارهابيين وحارس أمن.”

وذكر الجيش في بيان أنه تم إجلاء جميع نزلاء الفندق الذي يرتاده رجال أعمال باكستانيون وأجانب بعد فترة قصيرة من بدء الهجوم. وقال مصدر في إحدى الأجهزة الأمنية الباكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المهاجمين الأربعة قتلوا على أيدي قوات الكوماندوز العسكرية بعد نفاد الذخيرة منهم. وذكر الجيش أن المسلحين ألقوا قنابل يدوية على الحراس عند المدخل قبل فتح النار وقتلوا أحد الحراس وشقوا طريقهم داخل المبنى.