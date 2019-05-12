العراق: الجيش يقضى على 3 إرهابيين شرق صلاح الدين

في السياسة 13 مايو,2019 نسخة للطباعة

بغداد ـ وكالات: قضت القوات العراقية المشتركة على ثلاثة ارهابيين بعملية فى عمق سلاسل جبال حمرين شرق محافظة صلاح الدين العراقية. ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن الحشد الشعبى العراقي قوله في بيان “إن قوة من اللواء 88 فى الحشد الشعبى وعمليات صلاح الدين نفذت بإسناد طيران الجيش عملية استباقية فى عمق سلاسل جبال حمرين ما أسفر عن مقتل ثلاثة انتحاريين وتدمير عشرة أوكار لتنظيم “داعش” تحتوى أحزمة ناسفة وعتادا ومواد غذائية”. كما ألقت الشرطة العراقية القبض على أحد إرهابيي “داعش” في منطقة بنجا علي بمحافظة كركوك وعلى ثلاثة ارهابيين في محافظتي نينوى والأنبار. وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيانين تلقت مراسلة سانا في بغداد نسختين منهما إن “مفارزها في قيادة عمليات نينوى تمكنت بعملية نوعية من القاء القبض على أحد الارهابيين في مخيم السلامية بالساحل الأيسر من الموصل بعد أن كان مندسا بين النازحين”. وأضافت المديرية أن “مفارزها في الفرقة العاشرة تمكنت بالتعاون مع استخبارات لواء المشاة وإثر معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة الملعب بالرمادي في الأنبار” مشيرة الى ان الارهابيين الثلاثة مطلوبون للقضاء وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي. وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي وضبط ما خلفته من أسلحة فى مختلف مناطق العراق. على صعيد اخر قررت هيئة رئاسة برلمان كردستان العراق، أمس الأحد، فتح باب الترشح لمنصب رئيس إقليم كردستان. وصادق برلمان كردستان الأسبوع الماضي، على تفعيل قانون رئاسة إقليم كردستان بتصويت 89 نائبا. وبحسب قانون رئاسة الإقليم فإنه يجب أن تتوفر عدة شروط لمن يرشح نفسه للمنصب أهمها أن لا يقل عمره عن 40 عاما، وأن يكون من مواطني وساكني إقليم كردستان، متمتعا بجميع حقوقه السياسية والمدنية. على صعيد اخر دمرت الأجهزة الأمنية العراقية، أمس، ثلاثة أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي، مع محتوياتها من مواد خطرة، وأسلحة بكمية كبيرة، في كركوك، شمال العاصمة بغداد. وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان أمس أن الوكر الأول احتوى على 3 عبوات ناسفة، وقد تم تدميرها وردم الوكر. وأضاف معن، “أما الوكر الثاني فعبارة عن غرفة تحت الأرض احتوت على 6 عبوات ناسفة، و3 صواعق، وأغطية، وأفرشة، وتجهيزات عسكرية، وأواني طبخ، وكيبلات كهربائية، وأدوات حاسبة إلكترونية”. ونوه إلى أن المواد المذكورة تم رفعها، وردم المكان بدون حادث يذكر. وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إلى أن المفارز أعلاه بالتعاون مع القوات الأمنية، عثرت أيضا على وكر آخر في قرية سماكة السفلى، وجد بداخله منشورات تابعة لعصابات “داعش” الإرهابية، وعتاد بكمية كبيرة، وقنابل هاون جاهزة للنصب، وجهاز موبايل، حيث تم تدميرها من قبل الجهد الهندسي. وأعلنت وزارة الداخلية، على لسان الناطق باسمها في بيان حصلت عليه “سبوتنيك” في وقت سابق من أمس، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة، وبناء على اعترافات المتهمين الملقى القبض، تتمكن من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين، في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد. وأوضحت أن الإرهابي، تم اعتقاله في منطقة “بنجا علي”، في كركوك، والذي كان يعمل سابقا بما يسمى ولاية كركوك التابعة لعصابات “داعش” الإرهابية. وتم تصديق أقوال المتهم وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية.