شرطة أيرلندا تحقق في مقتل شاب من أصل مغربي في حادث طعن

تحقق الشرطة الأيرلندية في مقتل شاب من أصل مغربي تعرض للطعن، الجمعة، في حديقة بجنوب دبلن خلال توجهه لحضور حفل إفطار جماعي.

وقالت الشرطة، الأحد، إن مراهقا قدم نفسه في مركز "جاردا" جنوبي دبلن، ظهر السبت، للمساعدة في التحقيقات الجارية بشأن حادث طعن الشاب عزام الركراكي الذي يبلغ من العمر 18 عاما، وفقا لمواقع أيرلندية.

وتعرض عزام للطعن في فينسبري بارك في تشيرش تاون الساعة 8.10 مساء الجمعة الماضي، وقام بعلاجه المسعفون في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى "سانت جيمس" حيث أعلن وفاته لاحقا.





وقالت الشرطة إنها لا تفكر في أي دافع عنصري في الهجوم، وإنهم مستمرون في البحث عن شهود.

وعرف المراهق، الذي كان يعيش في هيلفيو جروف، في ضاحية دوندروم، بأنه "لطيف، ومهذب ومحترم".

وقال سكان منطقة فينسبري بارك إنهم قدموا عددا من الشكاوى للشرطة حول سلوكيات معادية للمجتمع في الأسابيع الأخيرة فيما يتعلق بمجموعات من الأولاد المشاغبين ليلاً في مساحة خضراء بعيدة عن المنازل.

كان الضحية، المعروف باسم "عزي" لأصدقائه، طالبا سابقا في كلية دي لا سال في تشيرش تاون، وأراد أن يصبح رائد أعمال.





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كان عزام وعائلته من أفراد الجالية المسلمة المحلية، حيث انتقل والده عبدالرحمن، وهو مغربي الأصل إلى أيرلندا عام 2001، ولديه طفلان آخران ويعمل أخصائي رعاية منزلية في قطاع التمريض.

وقال الدكتور علي سليم، من المركز الثقافي الإسلامي في أيرلندا، الذي كان يعرف عزام شخصيا ووصفه بأنه شاب واعد للغاية ولائق ومهذب، إن "ما حدث (يوم الجمعة) صدم جميع أفراد المجتمع هنا. لقد قتله هذا الرجل يوم الجمعة، وهو يوم خاص جدا للمسلمين. كما قتله في شهر رمضان، حيث يحتفل المسلمون بالصيام، فقتله وهو صائم".





وأضاف: "إنه لأمر فظيع. بقي كل المجتمع مستيقظا الليلة الماضية. معظمنا لم يستطع النوم لأنه كان حادثا مروعا. لرؤية رجل لطيف للغاية في هذه السن يُطعن حتى الموت في دوندروم، لا أصدق ذلك. إذا كان هذا يحدث في دوندروم أين هو المكان الآمن؟".

وفي السياق ذاته، خلقت الجريمة حالة من الحزن والصدمة على عائلته وعلى الجالية المغربية في أيرلندا، كما أنها أثارت موجة تعاطف واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نشر الأم فيديو ترثي فيه ابنها بكلمات مؤثرة.





وقالت والدة الضحية: "ابني حبيبي عزام مات بطعنة غادرة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله من الشهداء ويتجاوز عنه ويغفر له ويرزقنا الصبر والسلوان."

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الحزن الشديد لوالدة القتيل قرب جثمانه، وهي تودعه بحضور أصدقائه وتدعو له.



