الان تتابع مصرع قيادي حوثي بارز في غارات للتحالف شمالي الضالع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أفادت مصادر عسكرية يمنية، الأحد، بمقتل قيادي بارز في ميليشيات الحوثي مع عشرات الأفراد في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، شمالي محافظة الضالع.
وذكرت المصادر، أن رداد يحيى العمري والمعين من قبل المتمردين نائبا لقائد المنطقة العسكرية لقي مصرعه مع عشرات آخرين من المتمردين، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.
ولقي القيادي الحوثي حتفه في غارات للتحالف استهدفت تجمعات للمتمردين في مديرية قعطبة ومنطقة يعيس في جبهة مُريس شمالي محافظة الضالع.
وأدت غارات التحالف العربي إلى تدمير آليات قتالية، وشاحنة تحمل أسلحة وذخيرة.
وفي صعدة، أوضح قائد لواء الكواسر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش اليمني أحبطت هجوما للمليشيا الانقلابية في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء ولقي العديد من عناصر الميليشيا مصرعهم وأصيب آخرون.
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