الان تتابع الخارجية الأميركية تطالب مواطنيها بعدم التوجه للعراق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:10 م, 12 مايو 2019 م التعليقات: 0 حذرت السفارة الأميركية في بغداد من ارتفاع درجة التوتر في العراق، وطالبت المواطنين الأميركيين عدم السفر إليه.

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