الجزائر . المحكمة تأمر بحبس الجنرال حسين بن حديد

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، مساء اليوم الأحد، بإيداع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد رهن الحبس المؤقت، دون تحديد الاتهامات الموجهة له.

وبحسب إرم نيوز، فقد واجه بن حديد في وقت سابق تهمتي "قذف مؤسسات دستورية"، و"إضعاف معنويات عناصر الجيش الجزائري"، وهما تُهمتان تُصنَّفان ضمن الجنايات، دون احتساب حيازته سلاحًا ناريًا دون ترخيص، وخرق واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين.

وعرف الجنرال السابق بانتقاداته اللاذعة لقيادة أركان الجيش الجزائري، وبخاصة الفريق أحمد قايد صالح، ويعتبره مراقبون من ”أدوات“ الجنرال المعتقل، محمد مدين المعروف بتوفيق، مدير الاستخبارات العسكرية السابق.