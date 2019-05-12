البحرين تدين بشدة الأعمال التخريبية في الإمارات

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جدة - خالد شويل - واس (المنامة) أدانت خارجية مملكة البحرين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن ذلك عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية. أدانت خارجية مملكة البحرين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن ذلك عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الخارجية البحرينية، تضامن مملكة البحرين ووقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان وسلامة حركة الملاحة البحرية والتصدي لأي تهديد للأمن والسلم الدوليين.



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