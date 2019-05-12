شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة القتيل الفلسطيني في تركيا: السلطات تخفي معالم جريمتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اتهمت شقيقة الفلسطيني زكي مبارك، الذي قتل في سجن بإسطنبول قبل أسابيع، النظام التركي بـ«المماطلة» في تسليم الجثة بعد تأجيل 3 مرات، من أجل إخفاء آثار التعذيب على جثته.

وأكدت في مقابلة مع قناة «العربية» مساء أمس (السبت) أن السلطات التركية تحاول إخفاء معالم الجريمة التي ارتكبتها بحق أخيها، معتبرة أن هذا الأمر جلي وواضح للجميع. وقالت: «لا سبب غير إخفاء الجريمة وطمسها يحول دون تسليم جثة زكي مبارك».

وكانت سناء مبارك وصفت أخاها الحاصل على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية بأنه «إنسان ناضج ومتعلم ومثقف ومتدين، ولا يمكن أن يقدم على الانتحار، بحسب ما ادعت الأجهزة الأمنية في تركيا، خصوصاً أنه كان يعرف أنه سيطلق سراحه بكفالة».

يذكر أن عائلة مبارك طالبت سابقا بفتح تحقيق دولي لمعرفة تفاصيل مقتل زكي في ظروف غامضة في إسطنبول، بعد اعتقاله من قبل السلطات التركية في شهر أبريل الماضي.