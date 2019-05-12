شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النظام الإيراني: الضغط الأمريكي غير مسبوق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي، جنيف)

بحث البرلمان الإيراني اليوم (الأحد)، الوضع الحالي للأزمة مع الولايات المتحدة، والتعبئة الأمريكية في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية. ونقل المتحدث باسم البرلمان بهروز نعمتي، عن قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي قوله: إن الولايات المتحدة بدأت حرباً نفسية.

فيما دعا رئيس النظام الإيراني حسن روحاني إلى الوحدة بين الأحزاب السياسية لمواجهة الضغط الأمريكي «غير المسبوق».

وأرسل الجيش الأمريكي قوة نارية وعتاداً عسكرياً ساحقاً شمل حاملة طائرات وبارجة حربية ومقاتلات بي-52 وبطاريات صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية.