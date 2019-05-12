شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات عسكرية تركية في إدلب السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

وسط حالة من الهدوء الحذر في محافظة إدلب السورية، استقدمت القوات التركية تعزيزاتها نحو الأراضي السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأحد).

وقال المرصد إن رتلاً عسكرياً ضخماً دخل عبر معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب، ترافق مع هدوء نسبي شهدته منطقة «خفض التصعيد» منذ أكثر من 12 ساعة، بعد قصف راح ضحيته 290 قتيلاً.