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تعزيزات عسكرية تركية في إدلب السورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

وسط حالة من الهدوء الحذر في محافظة إدلب السورية، استقدمت القوات التركية تعزيزاتها نحو الأراضي السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأحد).

وقال المرصد إن رتلاً عسكرياً ضخماً دخل عبر معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب، ترافق مع هدوء نسبي شهدته منطقة «خفض التصعيد» منذ أكثر من 12 ساعة، بعد قصف راح ضحيته 290 قتيلاً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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