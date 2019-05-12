شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان ينعى البطريرك صفير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)نعى لبنان البطريرك مار نصرالله بطرس صفير بطريرك الموارنة السابق الذي توفي في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد) عن 99 عاماً.
وقال رئيس الوزراء سعد الحريري: «البطريرك مار نصرالله بطرس صفير يترك صفحة مشرقة في تاريخ لبنان، ستبقى حية في ضمائر الذين عرفوه وعاصروه».
وشكل صفير خلال توليه منصبه علامة فارقة في تاريخ لبنان، ورأس حربة في مواجهة الوجود السوري بلبنان في التسعينات.
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