شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واغادوغو) قُتل ستة أشخاص اليوم (الأحد) في هجوم شنّه مسلحون مجهولون على كنيسة بمدينة دابلو في منطقة سانمانتينغا شمال بوركينا فاسو. قُتل ستة أشخاص اليوم (الأحد) في هجوم شنّه مسلحون مجهولون على كنيسة بمدينة دابلو في منطقة سانمانتينغا شمال بوركينا فاسو. وأفاد رئيس بلدية دابلو عثمان زونغو في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن مسلحين اقتحموا الكنيسة الكاثوليكية عند الساعة التاسعة صباحًا، وأطلقوا النار على من في الكنيسة. مضيفًا أن المهاجمين قتلوا ستة أشخاص، وقاموا بإحراق الكنيسة قبل أن يتوجهوا إلى المركز الصحي حيث فتشوه وأحرقوا سيارة رئيس المركز.



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