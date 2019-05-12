شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تقرر إعادة فتح سفارتها في العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (مسقط) قررت سلطنة عمان اليوم (الأحد) إعادة فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد. قررت سلطنة عمان اليوم (الأحد) إعادة فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد. وذكرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان في بيان أن إعادة افتتاح السفارة العمانية في بغداد ستسهم في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين في شتى المجالات.



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