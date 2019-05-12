السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
مع تصاعد التوتر في المنطقة، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تسعى إلى أن تغير قيادة طهران سلوكها.
وبرر بومبيو نقل بلاده لوحدات عسكرية إلى المنطقة بالتهديد المتنامي من قبل إيران، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى رفع مستوى سلامتها إلى أفضل درجة ممكنة، كما تسعى في الوقت نفسه إلى ضمان تواجد قوة ردع كافية في المنطقة.
وهدد بومبيو من أنه في حال هاجمت إيران أهدافا أمريكية في العراق أو في أفغانستان أو في اليمن أو في أي مكان آخر في الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة جاهزة لإعطاء الرد المناسب.
وتابع بومبيو أن هدف الحكومة الأمريكية يتمثل في ضمان عدم وجود طريق بالنسبة لإيران للعودة إلى محاولة إنتاج أسلحة نووية، وضمان أن برنامجها الصاروخي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.
واختتم بومبيو حديثه بالقول إنه في حال تحدثت الولايات المتحدة عن خطر الإرهاب وزعزعة الاستقرار والمخاطر الصادرة عن حلفاء إيرانيين مثل حزب الله في لبنان وميليشيات الحوثي في اليمن والميليشيات التي تسيطر عليها إيران في العراق، فإن الأوروبيين سيتفهمون القلق الأمريكي.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني تحدث عن حرب غير مسبوقة، وقال إن بلاده تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية تمثل حربا سافرة وغير مسبوقة في تاريخ الثورة الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: مصرون على تغيير سلوك قادة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.