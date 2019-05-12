فلسطين: إخراج المصلين من الأقصى سابقة خطيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - رام الله أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال وشرطته على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك أمس، وإجبار المصلين والمعتكفين على الخروج من المسجد بالقوة. وعدت ذلك جريمة وانتهاكا صارخا لحرمة شهر رمضان المبارك، وحرمة المسجد الأقصى واستفزازا لمشاعر جميع المسلمين.



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