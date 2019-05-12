الإمارات: نحقق في تعرض 4 سفن تجارية للتخريب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من جنسيات عدة تعرضت أمس لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن «الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، ويجري التحقيق حول ظروف الحادث، وسترفع الجهات المعنية بالتحقيق النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها».

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن، وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي ودون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعد تطورا خطيرا، مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وهذا يعد تهديدا للأمن والسلامة الدولية.