10 ملايين دولار سعودية للمتضررين في موريشيوس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، رئيس الحزب الحاكم في موريشيوس شوكت سودهن، منحة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي مخصصة لعمليات وأنشطة التدخل السريع لمواجهة الأعاصير التي تعرضت لها بلاده خلال العام الحالي.

ووقع الطرفان اتفاقية بالرياض لتوزيع 50 طنا من التمور بموريشيوس، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين في بلدان العالم المختلفة والتخفيف من مصابهم وتقديم جميع أشكال العون الإنساني والإغاثي لهم.

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وأوضح الربيعة أن المنحة تتمثل في تقديم حزمة من المشاريع والبرامج الغذائية والصحية والإيوائية للمساعدة في التغلب السريع على الأزمة والتعامل مع آثار الإعصار الذي وقع أخيرا، ونوه بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها السعودية أمام العالم، من خلال ما تقدمه من مساهمات إنسانية كبيرة جعلها في مقدمة دول العالم من حيث حجم وأثر المساعدات الإنسانية التي تقدمها، والتي ساهمت خلال العقدين الماضيين في دعم أكثر من 81 دولة، بمبالغ وصلت إلى 87 مليار دولار أمريكي.

ونوه شوكت سودهن بالمساعدات الإنسانية المتنوعة التي نفذتها المملكة في موريشيوس، مثل زيادة التأشيرات الممنوحة لمواطني بلاده للحج والعمرة وبناء مركز لعلاج داء السرطان وتقديم شحنات التمور ودفع رسوم بناء قنصلية موريشيوس في جدة وغيرها، مبينا أنها أسهمت في تنمية العلاقات الثنائية ودفع عجلة الاقتصاد ومساعدة المحتاجين في بلاده.

على صعيد آخر استمرت السعودية في توزيع وجبات الإفطار الرمضانية في اليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث استفاد منها 1225 شخصا من النازحين وعابري السبيل وعمال خدمات النظافة والفقراء في مديريتي جعار وزنجبار بمحافظة أبين، وتم توزيع 1,220 وجبة للمستشفيات والنازحين والمتضررين في شبوة، و1,640 شخصا في مأرب، و1350 وجبة إفطار في نهم، و800 وجبة في المكلا، و1530 وجبة في قطعبة، و1000 سلة غذائية على النازحين والمتضررين بالضالع.