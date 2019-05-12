غارات التحالف تدمر قيادات ميدانية ودوريات قتالية حوثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاقات الهدنة الأممية في الحديدة أمس أن عملية «إعادة الانتشار» التي تنص على انسحاب المتمردين الحوثيين من موانئ المحافظة تسير وفق الخطط الموضوعة، وتتضمن الموانئ الثلاثة الحديدة والصليف ورأس عيسى، وقالت»إن أنشطتها في الأيام التالية ستركز على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام».
ميدانيا، شهدت مدينة قعطبة معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني والمقاومة وتكبدت ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأوضحت مصادر محلية أن خسائر في الأرواح تتصاعد في صفوف الميليشيات جراء محاولات التسلل الفاشلة إلى داخل المدينة.
وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات على مواقع الميليشيات في جبهات الضالع جنوبا، وقال بيان لوزارة الدفاع اليمنية «إن الغارات أدت إلى مصرع قائد المنطقة الرابعة التابعة لميليشيات الحوثي ويدعى رداد العمري، مع العشرات من مرافقيه، كما دمرت دوريات قتالية حوثية وشاحنة أسلحة وذخيرة دفعتها الميليشيات كإمداد لجبهة القتال».
وتمكنت القوات اليمنية المشتركة من تدمير شاحنة محملة بالسلاح الثقيل تابعة للحوثيين في شمال مدينة قعطبة بعد ساعات من إصابة القيادي الحوثي، مجاهد الشاهري، كما لقي القيادي علي عبدالله الحوثي المدعو أبوالحسنين مصرعه، وهو أحد قيادات الميدانية، وكان يقود القوة المتسللة باتجاه السجن المركزي في قعطبة قبل يومين، وكان الجيش الوطني قد استهدف طقما لميليشيات الحوثي بصاروخ موجه في جبهة مريس.
وأحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بمدفعية قوات التحالف هجوما لميليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية الصفراء بصعدة، ولقي العديد من عناصر الميليشيات مصرعهم وأصيب آخرون.
وأعلن الجيش اليمني أمس إتلاف ألغام وعبوات ناسفة زرعها الحوثيون في محافظة صعدة شمالي البلاد، ونقل موقع «سبتمبر نت»، عن قائد كتيبة الهندسة بمحور صعدة العقيد سيف السلفي قوله «إن الفرق الهندسية أتلفت 2500 لغم وعبوة ناسفة بمختلف أنواعها بعد نزعها من مناطق رشاحة الاستراتيجية والمخنق، ووادي العطفين والأجاشر عقب تحريرها”، ولفت إلى أنه سبق «أن تم إتلاف 7 آلاف لغم من البقع وصحراء الأجاشر خلال الثلاثة أشهر الماضية».
مشاهدات يمنية
- منظمة كير للأعمال الإغاثية توقف أنشطتها في محافظة إب بعد اعتداءات تعرض لها فريق العمل من قبل ميليشيات الحوثي في حزم العدين
- الجيش اليمني يأسر سبعة حوثيين، أثناء صد هجوم شنته الميليشيات على عزلة بني حسن شمالي مديرية عبس بمحافظة حجة
- مصرع 15 حوثيا، وجرح آخرين بنيران الجيش الوطني في جبهة حام بمحافظة الجوف.
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