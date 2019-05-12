شكرا لقرائتكم مصر تُدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريب قرب سواحل الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، عن إدانتها بأشد العبارات لتعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات.

ودانت القاهرة كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كافة حدود البلاد البرية والبحرية.

وأكد البيان على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الإمارات في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها، والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار الإمارات.

وشدد البيان على العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلديّن والعمل المشترك للتصدي لكافة التهديدات لأمنهما القومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار الإمارات.