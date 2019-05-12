شكرا لقرائتكم السفارة الأميركية في بغداد تحذر مواطنيها من توترات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالبت الولايات المتحدة الأميركية، الاحد، مواطنيها المتواجدين في العراق بضرورة أخذ الحيطة والحظر، وحثت مواطنيها بصفة عامة على الامتناع عن زيارة العراق.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان انها تحذر جميع المواطنين الاميركيين من التوترات في الداخل العراقي.

ودعا البيان، المواطنين الاميركيين إلى الامتناع عن زيارة العراق، ودعا المتواجدين بالداخل للابتعاد عن المناطق التي تُعرف بمكان تجمع المواطنين الاميركيين.

ونصح البيان، المواطنين الأميركيين بالحد من خروجهم للأماكن العامة، والانتباه إلى سلوك الأشخاص المتواجدين في محيطهم.