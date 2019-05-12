الإمارات تعترف رسمياً بانفجارات ميناء الفجيرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الفجيرة

اعلنت وزارة الخارجية الإماراتية ان 4 سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، دون سقوط خسائر بشرية، وذلك بعد ان نفى مسؤولون اماراتيون بشكل متكرر سابقا اخبار وقوع انفجارات في ميناء الفجيرة.

ونقلت وكالة الانباء الامارتية الرسمية عن الخارجية ان “أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات”.

وتابعت الخارجية في بيانها ان الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن “العمليات التخريبية” لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

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وأكدت أن “العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني”.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن “تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية”.

وفي وقت سابق من بعد ظهر اليوم، قالت مصادر خاصة لقناة العالم ان الانفجارات التي حدثت في امارة الفجيرة بالإمارات استهدفت عدة ناقلات نفط هناك، وذلك بعد تضارب الانباء حول صحة هذه الانفجارات.

واضافت المصادر أن انفجارات الفجيرة استهدفت ناقلات نفط (المجد والمرزوق والماريج والاميجال وخمسا 10).

وكانت مصادر خليجية افادت اليوم بأن “​انفجارات​ قوية هزت ​ميناء الفجيرة الإماراتي​ فجر اليوم بين الساعة الرابعة فجرًا والسابعة صباحًا”، في حين نفى المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة وقوعَ الحادث، قائلا أن العمل في الميناء يجري وفْق المعتاد.