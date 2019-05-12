"الرصاصة".. اليابان تكشف عن أسرع قطار في العالم

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن القطار الجديد يحمل اسم "ألفا - إكس"، وأن سرعته القصوى ستبلغ 360 كيلومترا في الساعة، ويتكون من 10 عربات.
وأضاف مصممو القطار الياباني فضي اللون "أنفا" طويلا أكثر من المعتاد أمام قمرة القيادة، من أجل التغلب على مشكلات الرياح الشديدة عند دخول الأنفاق.
ويبلغ طول "أنف" القطار نحو 22 مترا.
وبدأت اليابان إجراء اختبارات القطار التي ستستمر لمدة 3 سنوات، الجمعة الماضية، حيث تشرع الدولة في إطلاق شبكة ما يعرف باسم "قطارات الرصاصة" ذات السرعة الفائقة.
وتقتضي الاختبارات الأولية أن يبدأ تشغيل القطار يوما واحدا أسبوعيا.
ومن المقرر أن يصل القطار بين مدينة سابورو، في شمال اليابان، وغيرها من المدن التي تمتد إليها الشبكة فائقة السرعة.
وإذا سار القطار على سرعته المخطط لها، فستقل مدة الرحلة بين طوكيو وسابورو إلى النصف، أي إلى 4 ساعات ونصف.
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مقدم من رويترز
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مدينة إيطالية تتلألأ في أكبر مهرجان للضوء في الألب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.