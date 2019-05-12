شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: بى بى سى تبنت مواقف الإسلام السياسى وخطاب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن شبكة "بي بي سي" شبكة عالمية تحكمها توجهات إعلامية ومعطيات متعارف عليها وفِي الخطاب الإعلامي ولكنها انحازت لبعض التوجهات السياسية على حساب التوجهات الإعلامية وتبنت مواقف متباينة تجاه قضايا الإقليم وخاصة بالنسبة للحقوق والحريات والديمقراطيات العربية وأنظمة الحكم والتغيير السياسي الذي جري في عدة دول عربية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بى بى سى تبنت مواقف الإسلام السياسى وخطاب جماعة الإخوان وهاجمت السياسية المصرية والتحولات السياسية بصورة لافتة، ولَم تحاول نقل صورة مهنية برغم الدور الذي حاولت القيام به الهيئة العامة للاستعلامات من بيانات لتصحيح بعض المواقف.

وأشار الدكتور طارق فهمى، أن شبكة "بى بى سى" سعت للتدخل وتوجيه بعض الأمور ومنها معالجة موضوع الحقوق والحريات والديمقراطية وروجت لخطاب تقارير الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، متابعا: تكرر ذلك مع بعض الحكومات في العراق والخليج.

واستطرد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: تحتاج الشبكة لإعادة تحديد لمسارها وفصل ما هو إعلامي عن ما هو سياسي، وعدم الهجوم المكرر على السياسات المصرية وعدم التدخل بثورة سافرة في قضايا داخلية.

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