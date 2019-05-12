شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات عامة ورؤساء لجان نوعية ونواب فى فى حفل إفطار "مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من الشخصيات العامة، وعدد من أعضاء مجلس النواب خلال حفل الإفطار السنوى الذى نظمه حزب مستقبل وطن.

وكان فى مقدمة الحضور كل من موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسى السابق، وعبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعلاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وحسام الخولى امين عام الحزب، ومحمد منظور، نائب رئيس الحزب، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب.

وشارك أيضا عدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب منهم طارق الخولى، مارجريت عازر، محمود حسين، محمد على عبد الحميد، محمد إسماعيل، جون طلعت، ولفيف من أعضاء الحزب.



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن

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حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن (20)



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن



حفل إفطار مستقبل وطن