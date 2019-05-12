مراد:‏ سندعم أي موازنة تراعي حقوق الناس وتحفظ توازن مالية الدولة

أقام دار الحنان للأيتام الافطار الثاني برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في ديوان القصر في ​البقاع​ حيث القى مراد كلمة رأى فيها ان ما نسمعه عن ​صفقة القرن​ التي تريد ان تلغي ​فلسطين​ من الذاكرة، وتخلق ما يسمى بفلسطين ​الجديدة​ مجردة من تاريخها وجذورها وأرضها مأكداً بأن فلسطين لا أحد يقدر على إلغائها طالما شبابها يقدمون أرواحهم فداها.

واشار بأن الوطن يعيش أزمة اقتصادية كبيرة وما من خلاص إلا ب​مكافحة الفساد​ والهدر وتطبيق القانون بعدالة، وبشكل خاص العدالة الضريبية، لذلك سنسعى جاهدين لحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة من أعباء ضريبة جديدة يمكن أن تفرض عليهم في وقت يتم إعفاء شركات مالية كبيرة من ​الضرائب​، مؤكدا اننا "سندعم أي موازنة تراعي حقوق الناس والموظفين وتحفظ توازن مالية الدولة".