الأمن الوطني الفلسطيني في المية ومية: لا صحة لشائعات التمرد في صفوفنا

أوضحت قيادة "​قوات الأمن​ الوطني الفلسطيني" في ​مخيم المية ومية​ في صيدا، أنه "لا صحة للأخبار المتناقلة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمرد أو تحرك ل​اعتصام​، من قبل بعض أفراد عناصرنا في مخيم المية ومية، وكل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد ​شائعات​ وأخبار، تدعو إلى الفتنة وتوتير الوضع الأمني في المخيم".

وفي بيان لها، اكدت ​القيادة​ أن "عناصرنا ملتزمون بقرارات قيادتنا الفتحاوية، وما يحصل في مخيمنا في هذه الفترة، هو بقرار موقع ومتفق عليه من قبل جميع ​الفصائل الفلسطينية​ في مخيم المية ومية، بما فيها ​حركة حماس​ و​حركة أنصار الله​".

ودعت "أبناء المخيم إلى عدم الانجرار خلف هذه الأكاذيب الداعية للفتنة"، راجية من الجميع "أخذ الحيطة والحذر قبل تناقلها، والتأكد من مصداقيتها".