أوضحت قيادة "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في مخيم المية ومية في صيدا، أنه "لا صحة للأخبار المتناقلة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمرد أو تحرك لاعتصام، من قبل بعض أفراد عناصرنا في مخيم المية ومية، وكل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد شائعات وأخبار، تدعو إلى الفتنة وتوتير الوضع الأمني في المخيم".
وفي بيان لها، اكدت القيادة أن "عناصرنا ملتزمون بقرارات قيادتنا الفتحاوية، وما يحصل في مخيمنا في هذه الفترة، هو بقرار موقع ومتفق عليه من قبل جميع الفصائل الفلسطينية في مخيم المية ومية، بما فيها حركة حماس وحركة أنصار الله".
ودعت "أبناء المخيم إلى عدم الانجرار خلف هذه الأكاذيب الداعية للفتنة"، راجية من الجميع "أخذ الحيطة والحذر قبل تناقلها، والتأكد من مصداقيتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الوطني الفلسطيني في المية ومية: لا صحة لشائعات التمرد في صفوفنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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