النشرة: حادث سير تلاه اصطدام بسيارة اسعاف في بلدة القرية

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ في بلدة القرية شرقي ​مدينة صيدا​ ما ادى الى وقوع ​اصابات​، مشيرا الى انه حين كانت ​سيارة​ اسعاف تنقل احد الجرحى اصطدمت بها سيارة اخرى من نوع رانج، ما ادى الى تجمهر اهل الضيعة وطلب اسعاف اخر لنقل المصابين.

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