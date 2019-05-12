توقف الدروس في المدارس الكاثوليكية يوم الخميس حدادا على البطريرك صفير

طلب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار، من مديري المدارس الكاثوليكية ومديراتها "إقامة الصلوات والقداسات في مدارسهم لراحة نفس البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير مع التوقف عند مسيرته وأقواله، وذلك منذ صباح غد الاثنين وحتى الاربعاء 15 الحالي".
ودعا الأب عازار الى " المشاركة في الحداد الوطني وتشجيع الأسرة التربوية، وحتى التلامذة وأهاليهم، على زيارة المقر البطريركي في بكركي للصلاة ولتقديم التعازي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولعائلة صفير".
كما دعا الى "التوقف عن الدروس يوم الخميس 16 أيار الحالي، والطلب من الجميع المشاركة في صلاة المرافقة، وفاءا للبطريرك الكبير الذي كان، وإلى جانب اهتمامه بقضايا الكنيسة والوطن والانسان، داعما للمدارس الكاثوليكية، وراعيا لمؤتمراتها ومباركا تشييد مركز خاص للأمانة العامة".
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