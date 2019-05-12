العسكريون المتقاعدون نصبوا خيما أمام مصرف لبنان

قام العسكريون ​المتقاعدون​ بنصب خيم أمام ​مصرف لبنان​.

وكان بدأ العسكريون المتقاعدون اعتصاما أمام مصرف لبنان، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مطالبين بـ"سحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019، وايداعها لجنة متخصصة ضمن وزارة الدفاع".

وإذ حمّل العسكريون المتقاعدون "السلطة مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن استمرارها بتعنتها وممارسة غيها بحق حماة الوطن ورفضها لتلبية مطالبهم"، دعوا زملاءهم المتقاعدين "وعوائل الشهداء والمعوقين وعوائل الزملاء في الخدمة الفعليَّة إلى ملاقاتهم إلى أمام مصرف لبنان ليخوضوا سويا معركة: حق العسكر خط أحمر".