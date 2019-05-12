السفارة الأميركية في بغداد تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

دعت ​السفارة الأميركية​ في العاصمة ​العراق​ية ​بغداد​ مواطنيها إلى عدم السفر للعراق.

ونصحت السفارة في بيان لها جميع مواطنيها بـ"ضرورة التزام اليقظة، في ظل التوترات المتصاعدة في العراق".

وأشارت الى أن "الإجراءات التي يتعين اتخاذها هي "لا تسافر إلى العراق" و"تجنب التواجد في أماكن التجمعات"، و"عدم لفت الأنظار" و"الانتباه إلى ما يحيط بهم".

ويأتي هذا التحذير في أعقاب زيارة مفاجئة قام بها وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ إلى بغداد الأسبوع الماضي، بعد تصاعد التوتر بين ​واشنطن​ و​طهران​، بالإضافة إلى إرسال ​الولايات المتحدة​ ​منظومة​ ​صواريخ​ دفاع جوي من نوع "باتريوت" وحاملة طائرات إلى منطقة ​الشرق الأوسط​.