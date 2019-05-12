مسؤول إيراني: انفجارات الفجيرة أظهرت أن أمن جنوب الخليج هش

أكد رئيس لجنة ​الأمن​ بمجلس الشورى الإيرانيحشمت الله فلاحت بيشة،أن "​انفجارات​ الفجيرة أظهرت ان أمن جنوب ​الخليج​ هش".

وكانت كشفت معلومات صحافية ان الانفجارات التي حدثت في امارة الفجيرة بالإمارات استهدفت عدة ناقلات نفط هناك، وذلك بعد تضارب الانباء حول صحة هذه الانفجارات. واضافت أن انفجارات الفجيرة استهدفت ناقلات نفط (المجد والمرزوق والماريج والاميجال وخمسا 10).

وكانت مصادر خليجية افادت اليوم بأن "​انفجارات​ قوية هزت ​ميناء الفجيرة الإماراتي​ فجر اليوم بين الساعة الرابعة فجرًا والسابعة صباحًا".