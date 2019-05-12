بومبيو: قواتنا لردع تهديدات إيران بالشرق الأوسط لكننا مستعدون للتفاوض

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​إيران​ تمثل تهديدا نشطا للمصالح الأميركية، كونها تنشر الفوضى فى منطقة ​الشرق الأوسط​، لكن ​البيت الأبيض​ على استعداد للتفاوض دبلوماسيا مع ​طهران​"، لافتا إلى أن "​القوات الأميركية​ في المنطقة هدفها ردع التهديدات الإيرانية".

وأوضح بومبيو أنه "في ظل تزايد التهديدات الإيرانية فإن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعمل على تعزيز قدراتها للرد على أي أعمال هجومية من قبل إيران، وهذا هو السبب في نشر حاملتي الطائرات وسائر الاستعدادات القتالية بالمنطقة".

وشدد على أن "قواتنا موجودة في المنطقة للردع وليس هدفنا شن حرب، وفى حالة قررت إيران ، أو كيانات تخضع لسيطرتها، التعرض للمصالح الأميركية، سواء فى ​العراق​ أو ​أفغانستان​ أو ​اليمن​ أو في أي مكان في الشرق الأوسط، فنحن مستعدون للرد بالطريقة المناسبة".