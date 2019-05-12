الشرطة القبرصية تنقذ 14 مهاجرًا من الغرق في البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - نيقوسيا (أ ش أ)
أعلن متحدث باسم الشرطة القبرصية، اليوم الأحد، إنقاذ 14 مهاجرًا كانوا على وشك الغرق قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لقبرص.
ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الاخبارية الأمريكية عن المتحدث القبرصي قوله إن الشرطة القبرصية تلقت استغاثة من إحدى السفن التجارية بوجود قارب صغير على وشك الغرق قبالة ساحل (كيب جريكو) القبرصي، حيث تمكنت سفن الشرطة من انتشال 14 ركابا بينهم سيدة وثلاثة أطفال.
ولم يتطرق المتحدث إلى جنسيات ركاب القارب أو الجهة التي جاءوا منها، لافتا إلى أنهم نقلوا إلى مستشفيات "لارناكا" للعلاج.
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