محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ)
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، تجمعات وتحركات لميلشيات الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن، ما أسفر عن مقتل عشرة من عناصر الميلشيات وإصابة آخرين.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن القصف طال تجمعات لميلشيات الحوثي في منطقة أم الرياح القريبة من مركز مديرية كتاف شرقي المحافظة.
وأضاف الموقع أن ذلك يتزامن مع مواجهات متقطعة بين قوات الجيش من جهة وميلشيات الحوثي من جهة أخرى في المديرية ذاتها، تكبدت فيها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 من ميلشيات الحوثي في غارات جوية للتحالف العربي بصعدة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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