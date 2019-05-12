مقتل 10 من ميلشيات الحوثي في غارات جوية للتحالف العربي بصعدة اليمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ)

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، تجمعات وتحركات لميلشيات الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن، ما أسفر عن مقتل عشرة من عناصر الميلشيات وإصابة آخرين.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن القصف طال تجمعات لميلشيات الحوثي في منطقة أم الرياح القريبة من مركز مديرية كتاف شرقي المحافظة.

وأضاف الموقع أن ذلك يتزامن مع مواجهات متقطعة بين قوات الجيش من جهة وميلشيات الحوثي من جهة أخرى في المديرية ذاتها، تكبدت فيها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.